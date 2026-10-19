الرئيسية/محليات"وهدان القاضي" رئيسًا تنفيذيًا لحدائق الملك عبداللهيمتلك القاضي خبرة قيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا 19 أكتوبر 2026 19:38آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:38الرئيس التنفيذي لحدائق الملك عبدالله وهدان القاضيأأالرياض:أخبار 24حدائقحدائق الملك عبداللهالحدائقالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض مقرًّا لأول مجلس وزاري للأمن السيبراني بـ"التعاون الإسلامي" المملكة تطور نموذجًا وطنيًّا لإعداد المعلمإنجاز 86 % من أعمال فواصل التمدد في 22 مشروعًا لصيانة الطرق أمانة جدة تدعو المستثمرين لتسجيل بيانات الأنشطة الساحلية والبحرية