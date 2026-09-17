الرئيسية/محليات"ياسر الحكمي" متحدثًا رسميًا لشركة "المياه الوطنية"لديه خبرة تزيد على 16 عامًا في الإعلام والعلاقات العامة.17 سبتمبر 2026 17:04آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 17:04"ياسر الحكمي" المتحدث الرسمي لشركة "المياه الوطنية"أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030شركة المياه الوطنيةجهات حكوميةالمياه الوطنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يدشن رحلاته المباشرة إلى مانشستروفاة وإصابتان إثر سقوط شظايا مسيّرة مُعترضة في الطائفرائد الصوينع متحدثًا رسميًا لمكتبة الملك فهد الوطنية"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق بأكتوبر