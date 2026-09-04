الرئيسية/محليات 10 آلاف ريال غرامة مخالفات "فحص معدات الإنقاذ البحرية" 5 آلاف ريال غرامة ممارسة النشاط دون ترخيص4 سبتمبر 2026 21:10آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 21:10معدات الإنقاذ البحرية أأالرياض:أخبار 24السفنوزارة النقل والخدمات اللوجستيةالنقل البحريصالح الجاسرالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد سياسة السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العملخاص عسيري: أمراض القلب تشكل 40% من أسباب الوفاة بالمملكة تعاون أمني سعودي ماليزي يُحبط تهريب 505.6 كجم من الكيتامينأمر ملكي بترقية وتعيين 34 قاضيًا في ديوان المظالم