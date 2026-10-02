الرئيسية/محليات10 ملايين ريال مكافأة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولةاستحداث سجل لها.. ومهلة عام للنظار لإحياء الأوقاف المعطلة2 أكتوبر 2026 16:32آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 16:32وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزيةأأالرياض:أخبار 24الجهات الحكوميةصندوق الوقف الصحيالهيئة العامة للاوقافالتعليقاتأأخبار ذات صلة2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكوميةالمملكة تحصد جائزة التميز البيئي العربي لعام 2026"تقويم التعليم" تنال اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي"الأرصاد": أمطار وضباب متوقع على 5 مناطق