الرئيسية/محليات112 ألف مستفيد من برامج القطاع غير الربحي بالنصف الأولتنفيذ 180 برنامجًا تنمويًا وتأسيس وتمكين 85 منظمة غير ربحية16 سبتمبر 2026 16:22آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 16:34وزارة البلديات والإسكانأأالرياض:أخبار 24البرامجالقطاع غير الربحيوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين المقر الجديد لمؤسسة حديقة الملك سلمان داخل الحديقةتحديث آلية معالجة الارتفاع في فواتير المياه بسبب التسرباتالقصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالشرقيةجمعية "البركة" تسلّم 50 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بالدمام