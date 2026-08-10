الرئيسية/محليات 12 ألف أسرة استفادت من دعم الإيجار خلال 6 أشهرالبرنامج يسعى لتعزيز استقرار الأسر المستحقة عبر حلول سكنية فعالة10 أغسطس 2026 14:37آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 14:37مقر وزارة البلديات والإسكان في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24الايجاربرنامج الدعم السكنيسجل الاسرةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية