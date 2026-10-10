الرئيسية/محليات1.4 مليون ريال لأغلى صقر منغولي بمزاد الصقوربيع ثلاثة صقور حر فرخ بقيمة بلغت مليونًا و651 ألف ريال 10 أكتوبر 2026 03:21آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 03:211 / 3مزاد الصقور المنغوليةأأالرياض:أخبار 24معرض الصقور والصيدالصقورمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026الصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: أمطار على معظم المناطق حتى الأربعاءهاكاثون الطفولة يستقبل المشاركين في نسخته الأولى التحالف: دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الحوثيخاص"سير" تبدأ تسليم سياراتها أواخر الربع الأول من 2027