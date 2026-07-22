الرئيسية/محليات142 ألف شكوى على شركة الكهرباءمنها نحو 32 ألفًا بسبب انقطاع الكهرباء و15.6 ألفًا على الفواتير22 يوليو 2026 14:32آخر تحديث : 22 يوليو 2026 14:32موظفو قطاع الكهرباء يقومون بمتابعة جودة الخدمة من خلال جولات ميدانيةأأالرياض:سليمان العنزيشركة الكهرباءفواتير الكهرباءهيئة تنظيم الكهرباءشكاوىالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصتدشين أسطول متطور من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئةالقتل قصاصًا لوافد أطلق النار على آخر مما أدى لوفاتهالدفاع المدني يصدر تنبيه زوال الخطر عن الدمام"هيئة الطرق": مساران من الرياض إلى العلا لدعم السياحة