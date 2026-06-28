الرئيسية/محليات146 مليون م2 من الأراضي البيضاء دخلت التطوير أو التداول بالشرقيةإيرادات الرسوم أسهمت في دعم 16 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا بالمنطقة28 يونيو 2026 14:16آخر تحديث : 29 يونيو 2026 06:50تسعى الوزارة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدنأأالرياض:"أخبار 24"رسوم الاراضي البيضاءالمنطقة الشرقيةالتنمية العمرانيةالاراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار