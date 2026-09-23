الرئيسية/محليات1545 مبتعثًا يعززون حضور المملكة العلمي بأمريكا وكندا544 طالبًا وطالبة يمثلون 57.3% من إجمالي الدارسين في جامعات الرواد24 سبتمبر 2026 02:03آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 02:03طلاب سعوديون مبتعثونأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الابتعاثالولايات المتحدة الامريكيةكنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةابتكار بلدي 2026.. منصة لصناعة حلول رقمية جديدةوزير الداخلية: التطور بالباحة يجسد ما تحظى به من عناية"مكتبة وساحات المفتوحة".. أبرز مرافق جامع الملك عبدالعزيز بالرياضالأمير عبدالله بن بندر يفتتح مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم