الرئيسية/محليات16 باحثًا من "كاوست" ضمن قائمة "كلاريفيت"حصدوا مجتمعين 20 تكريمًا في فئات بحثية مختلفة18 نوفمبر 2026 17:41آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 17:41مبنى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)أأالرياض:أخبار 24التميز الأكاديميكلاريفيتالبحث العلميجامعة الملك عبداللهالابحاثكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يدشن مشروعات تطويرية لحرس الحدودالمدينة العالمية بالدمام تستقبل زوار موسمها الثاني بـ23 جناحًا دوليًا960 ألف راكب تنقلوا بالحافلات بين مدن المملكة خلال 3 أشهروزير الداخلية يطّلع على المبادرات التنموية بالشرقية