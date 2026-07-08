الرئيسية/محليات 16 مليون ريال غرامات على مثيري "الغبار" في الرياضإصدار 557 مخالفة لاشتراطات الدليل الإجرائي للتحكم والسيطرة على الغبار8 يوليو 2026 20:44آخر تحديث : 8 يوليو 2026 21:05رصد عدم التزام عدد من المشاريع الإنشائية بالإجراءات المعتمدة للحد من انبعاثات الغبارأأالرياض:"أخبار 24"منطقة الرياضالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيغبار الرياضالغبارالتعليقاتأأخبار ذات صلةنفوق 2.6 ألف حيوان في المملكة خلال الربع الأول من 2026إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس "CODEX" حتى عام 2027رطب الوادي والمدينة يغزو أسواق الرياض