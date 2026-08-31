الرئيسية/محليات1718 شكوى على شركات الطيران و153 للمطارات في يوليوأكثر الشكاوى تداولًا عن الرحلات ثم التذاكر فالأمتعة31 أغسطس 2026 13:31آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 13:31صالة المغادرة بمطار الملك خالد الدولي بالرياضأأالرياض:أخبار 24شركات الطيرانالهيئة العامة للطيران المدنيالمطارات السعوديةالخطوط الجوية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةجائزة جديدة لسائقي توصيل الطلبات لتعزيز السلامة المروريةانتظام 16 ألف طالب في فصول موهبة و5200 في البرنامج المتقدمالقتل تعزيرًا لمروّج "أمفيتامين" للمرة الثانية في جازان"ملكية الرياض" تدعو للإبلاغ عن مخالفات تطاير غبار المشاريع الإنشائية