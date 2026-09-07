الرئيسية/محليات184 نوعًا من الطيور تدعم التنوع البيئي في "محمية الإمام تركي"الموقع يستقبل أنواعًا مهاجرة بنسبة 69% من الإجمالي7 سبتمبر 2026 22:01آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 23:001 / 2محمية الإمام تركي بن عبداللهأأحائل:أخبار 24حماية الحياة الفطريةالطيورالهجرةالتنوع البيئيمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأتربة مثارة على الرياض غداًالبسامي: المستقبل الأمني يستشرف الخطر قبل وقوعه"البيئة" تجمع المبتكرين لتطوير حلول ذكية لتحديات المياهالأمم المتحدة تشيد بجهود المملكة في علاج التوائم الملتصقة