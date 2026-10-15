الرئيسية/محليات19 وفاة و364 إصابة في اعتداءات الحوثي على المطارات التحالف: محاولات استهداف الحوثي للحرمين الشريفين أمر شنيع وغاشم15 أكتوبر 2026 16:00آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 16:55اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعية في اليمنالتحالف العربياليمنمطار الملك خالد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصدراسة: الزحام المروري يؤثر على إنتاجية الموظفين استدعاء 3 آلاف مركبة من "فورد" و "لينكون" قواعد تنظيمية جديدة لتسريع إيصال خدمات المياه والصرفالمملكة تحصد جائزتي "ترشيد المياه" و"منشآت الري التراثية"