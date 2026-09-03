الرئيسية/محليات20 ألف جولة ميدانية للرقابة على التخفيضات خلال أغسطس"التجارة" تؤكد استمرار الرقابة حتى نهاية أكتوبر لضمان حماية المستهلك3 سبتمبر 2026 15:16آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 15:214:41أأالرياض :أخبار 24التخفيضاتوزارة التجارةالمملكةالتفتيشالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوكخاصرئيس "هيئة المياه": المملكة قائد عالمي في التحلية.. وطموحنا تصدير تقنيات جديدة "هيئة الطرق": كود الطرق يصنف مرافق مواقف المركبات إلى 3 أنواعضبط 239 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أغسطس