الرئيسية/محليات200 ألف ريال غرامة استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها10 آلاف ريال غرامة عند استخدام أدوات صحية غير مرشدة14 أغسطس 2026 19:18آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 22:17صنبور مياهأأالرياض:أخبار 24مياه الشربالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياهوزارة البيئة والمياه والزراعةالغرامات الماليةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء تنظيم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض"الاستثمارات" و"فورمولا إي" يوسّعان برنامج DRIVING FORCE التعليميالحرس الوطني يدشّن منصة أيقونة المبادرات والأفكار