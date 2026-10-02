الرئيسية/محليات2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكومية بحد أقصى 30 ألف ريال سنويًا لكل عضو2 أكتوبر 2026 15:41آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 15:55خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة 12 ربيع الأول 1448هـ أأجدة:أخبار 24الجهات الحكوميةمكافات ماليةمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تحصد جائزة التميز البيئي العربي لعام 2024"تقويم التعليم" تنال اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي"الأرصاد": أمطار وضباب متوقع على 5 مناطق التحالف: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط