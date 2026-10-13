الرئيسية/محليات21 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفينصدرت ضد مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود13 أكتوبر 2026 14:36آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 14:36من مشاركة "الجوازات" في معرض الصقور والصيد السعودي الدوليأأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض وتدمير 3 مسيّرات شمال مدينة الرياضبطلة التايكوندو صباح عسيري تروي ملابسات إصابتها في مطار الرياض"البلديات" تعلن اشتراطات جديدة لمحلات الحلاقة الرجاليةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكة