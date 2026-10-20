الرئيسية/محليات21.6 مليون زائر للمسجد النبوي في سبتمبراستقبلت مكتبة المسجد النبوي نحو 81.2 ألف زائر20 أكتوبر 2026 04:03آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 04:031 / 2المسجد النبويأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالحرم النبويالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويالمسجد النبويالتعليقاتأأخبار ذات صلةالباحة تستكمل أول منظومة حرارية لحماية الغطاء النباتيشاهين فرخ يتصدر مزاد الصقور بـ221 ألف ريال إطلاق مبادرة بحفر الباطن للاستفادة من صرف السيولأمانة الرياض توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز صيانة الطرق والجسور