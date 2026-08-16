الرئيسية/محليات24 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوعقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل16 أغسطس 2026 16:31آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 16:31الجوازات تضبط مخالفينأأالرياض:أخبار 24الجوازاتمخالفي نظام امن الحدودالمخالفينالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةجبال جازان.. من ذاكرة التعمير إلى آفاق الاستثمار"فهد الأمنية" تستقبل المتقدمين لبكالوريوس العلوم الأمنية الـ70الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن جازان"كبار العلماء" تناقش عدة موضوعات مهمة واردة من القيادة والحكومة