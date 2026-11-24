الرئيسية/محليات24 سؤالًا وجوابًا.. تفاصيل مبادرة دعم الأجور عبر "ساند"تعرف إلى الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق وقيمة التعويض وآلية الصرف24 نوفمبر 2026 18:32آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 18:561:30أأالرياض:أخبار 24الدعمالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالاجوربرنامج ساندامر ملكيصرف البدلاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السياحة" تتيح 5 خدمات رقمية عبر "توكلنا" أبرز مشاريع قطاع التعليم في ميزانية 2027إصابة 11 شخصًا جراء هجوم حوثي استهدف برجًا بالمركز الماليولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا