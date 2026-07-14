الرئيسية/محليات24 سفيرًا للرفاه والعافية النفسية ببيئات العمل والأحياء4 جهات عمل نفذت المبادرة والأنشطة وصلت إلى 83 نشاطًا.14 يوليو 2026 16:10آخر تحديث : 14 يوليو 2026 18:04مبادرات المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسيةأأالرياض:سليمان العنزيالصحة النفسيةمبادراتالصحةالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعزيز تكاثر النعام في روضة خريم يثمر عن نتائج إيجابية"مساند" تنفذ 84 ألف عقد استقدام من 8 دول في يونيومجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولةمعايير تصنيف نُزُل الحج.. اشتراطات صارمة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن