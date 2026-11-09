الرئيسية/محليات25 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات منذ 2022نمو عدد المركبات 83% ومنافذ التأجير 66% حتى نهاية الربع الثالث 20269 نوفمبر 2026 16:38آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 16:38إحدى سيارات الأجرة بالرياض أأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للنقلتاجير السيارتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالشورى يطالب بتطوير "شهم" ومواءمة شراكات أكاديمية السياحة"الأرصاد": أمطار رعدية على 13 منطقة حتى السبت بدء التقديم على الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في التقنيات الصناعية بالهندبعد تأثر مناسبة بالمطر.. الأرصاد تحذر من تجاهل بيانات الطقس