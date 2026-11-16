الرئيسية/محليات25.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال 3 أشهرارتفاع أعداد الركاب 3.6% خلال الربع الثالث من 202616 نوفمبر 2026 15:45آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 15:50حافلة تواصل طريقها بالقرب من المسجد الحرامأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للنقلالنقل العامحافلات النقل العامالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في 6 مناطق اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي مكة والرياضتكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة.. والسلمان مستشارًا لوزير الدفاع"الخطوط السعودية" تطلق رحلات مباشرة من جدة إلى موسكو