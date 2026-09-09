الرئيسية/محليات2.7 مليون مكالمة طوارئ على 911 في 4 مناطقالرياض كانت الأعلى بعدد الاتصالات بأكثر من مليون و155 ألف اتصال9 سبتمبر 2026 14:31آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 14:33استقبال البلاغات في المركز الوطني للعمليات الأمنيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةمكةمركز العمليات الأمنيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار غزيرة وتجمعات للسيول.. إنذار أحمر على 4 مناطق السلطان: تأسيس محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل استدامة بيئية وثقافيةإطلاق المرحلة الأولى من الرخص المهنية التخصصية للمدربينالقتل تعزيرًا بحق جانيين أقدما على تهريب "الميثامفيتامين"