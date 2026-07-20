الرئيسية/محليات274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 202697 ألف رخصة جديدة21 يوليو 2026 02:26آخر تحديث : 21 يوليو 2026 02:26وزارة البلديات والإسكان تطور منظومة التراخيص البلديةأأالرياض:أخبار 24المنشاتالانشطة التجاريةالاستثماروزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 3.7 ألف قطعة ملابس مقلدة بجدة"الجوازات" تُصدر 25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الإقامة والعملبدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ"الداخلية" تطلق مسارات تدريبية على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني