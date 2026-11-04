الرئيسية/محليات277 ألف ريال حصيلة الليلة الـ18 من مزاد الصقوريستمر المزاد حتى 30 نوفمبر الجاري5 نوفمبر 2026 00:23آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 00:23ضمن جلسات الليلة الـ 18 من ليالي المزاد أأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة729 ألف منشأة نسائية.. المرأة تعيد رسم خريطة الاستثمار مباحثات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء الإدارينائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمتابعة العمرة والاستعدادات للحج جامعة بيشة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف "التايمز"