الرئيسية/محليات28.8 مليون ريال لصيانة ونظافة 399 مسجدًا بالرياضيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى الصيانة21 سبتمبر 2026 17:13آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 17:13وزارة الشؤون الإسلامية أأالرياض:أخبار 24وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادصيانة المساجدتشغيل المساجدوزارة الشؤون الإسلاميةنظافة المساجدالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسياسة موحدة لأعمال التفتيش والرقابة بـ5 مبادئ توجيهية"الداخلية" تحذر من ترك العمالة تعمل لحسابها أو لدى الغيرتخريج 155 ضابطاً من الدورة التأهيلية الـ55 للدفاع المدنياليوم الوطني يجمع الموهوبين بالوزراء والمسؤولين في 20 جهة