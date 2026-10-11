الرئيسية/محليات29 ألف قضية إخلاء عقار في 9 أشهر.. والرياض تتصدرأقل عدد طلبات تنفيذ إخلاء عقارات سجلت في منطقة نجران11 أكتوبر 2026 13:43آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 14:15شخص يستخدم جهاز كمبيوتر للوصول إلى بوابة ناجز وهي منصة الخدمات الرقمية الرسمية لوزارة العدلأأالرياض:سليمان العنزيوزارة العدلالقضاياالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ26.8 ألف قطعة عقارية في مكةحساب المواطن يودع 3.1 مليار ريال لمستفيدي دفعة أكتوبراختتام معرض الصقور والصيد الدولي بالرياضإنهاء مشاريع الصرف الصحي في بلجرشي بـ214 مليون ريال