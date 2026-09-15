الرئيسية/محليات3 اتفاقيات لتوطين مستحضرات حيوية بأثر اقتصادي 4.4 ملياراتالاتفاقيات تستهدف نقل المعرفة وخلق أكثر من 800 وظيفة15 سبتمبر 2026 14:41آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 15:12من فعالية نظمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةأأالرياض:أخبار 24هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةتوطين الصناعاتالتقنية الطبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصدراسة: نصف السعوديين تعرضوا لمحاولة احتيال56 مليون ريال لتطوير خدمات 804 مساجد بعدد من المناطق القتل تعزيراً بحق مقيم ارتكب جرائم إرهابية بالقصيم"الوزراء": أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس