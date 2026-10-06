الرئيسية/محليات3 قرارات مهمة لدعم وتمكين الأيتاممركز اتصال مخصص للأيتام ومديري حالات لمعالجة تحدياتهم6 أكتوبر 2026 14:09آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 14:09شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:سليمان العنزيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرعاية الايتامالايتامالتعليقاتأأخبار ذات صلة أكثر من 4100 جسر تربط طرق المملكة"الداخلية": إتاحة استقدام أسر الوافدين من ذوي الكفاءةنشاط موسمي للفيروسات التنفسية.. وارتفاع 30% في حالات العناية المركزةاختتام الاجتماعات التحضيرية لموسم الحج مع 78 دولة