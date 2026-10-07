الرئيسية/محليات3 وفيات في استهداف لمطاري أبها والملك خالد إصابة 38 مقيمًا ومواطنًا7 أكتوبر 2026 20:53آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 21:17الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)أأالرياض:أخبار 24المغربمطار أبها الدوليالهيئة العامة للطيران المدنيمطار ابهاجماعة الحوثي الإرهابيةمطار الملك خالد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةحجب 7 منصات إلكترونية لمخالفتها نظام السياحة جازان تسجل أعلى كمية هطول في المملكة بـ33.7 ملم"هيئة الطرق" تصدر 16 ألف تصريح بالربع الثانيوزير الداخلية يلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة