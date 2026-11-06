الرئيسية/محليات319 مخالفة خلال 4 آلاف جولة رقابية في طريف استمرار تكثيف الجولات الميدانية لتحسين المشهد الحضري7 نوفمبر 2026 00:11آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 00:11جولة وزيارة رقابية على المنشآت التجارية والمباني في طريفأأطريف:أخبار 24امانة الحدود الشماليةبلدية طريفالحدود الشماليةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج سفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا قبل حفل زفاف نجله بساعات.. وفاة مدير تعليم محايل ونجران سابقاًتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً