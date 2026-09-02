الرئيسية/محليات39 جولة رقابية على السوق العقاري في شهر استهدفت 369 منشأة عقارية في عدد المناطق3 سبتمبر 2026 01:03آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 01:03العقارات في الرياضأأالرياض:أخبار 24الوساطة العقاريةالهيئة العامة للعقارالعقاراتالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصحة القابضة: لا صحة لما تم تداوله حول رسوم تدريب أطباء الامتياز وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للمدينة المنورةالصمعاني: محاكم الاستئناف ركيزة في تعزيز جودة المخرج القضائيخاص"الأرصاد" لـ"أخبار 24": قراءتنا للطقس لا ترتبط بـ"نجم سهيل"