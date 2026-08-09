الرئيسية/محليات4 طلاب يمثلون المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي بأوزبكستانيُعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس الجاري بمشاركة طلبة من 100 دولة 9 أغسطس 2026 11:06آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 11:06المنتخب السعودي للمعلوماتية المشارك في النسخة الـ38 من أولمبياد المعلوماتية الدولي في أوزبكستانأأالرياض:أخبار 24تعليم الرياضاوزبكستانوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية