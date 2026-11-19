الرئيسية/محليات41 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب خلال الربع الثالثنمو الرحلات 5.81%.. وأكثر من 304 آلاف سائق سعودي و21.4 ألف سائقة19 نوفمبر 2026 15:13آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 15:13راكب في سيارة يستخدم هاتفًا ذكيًا للتنقل بينما السائق يرتدي ملابس تقليدية.أأالرياض:أخبار 24قطاع النقلوسائل النقلالهيئة العامة للنقلسائق اجرةالتطبيقاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصبعد 17 عامًا من الفقد.. "الحويطي" يعفو عن قاتل ابنه دون مقابلدراجات كهربائية لخدمة مستفيدي "أبشر سفر" بالمنافذ البريةخدمات النقل العام في العلا تتجاوز مليون راكب منذ إطلاقهاتنفيذ "حد الغيلة" لمواطن طعن آخر أثناء نومه بحائل