الرئيسية/محليات45 مليونًا مداخيل الهلال الأحمر من نقل مستفيدي التأمينإيرادات تغطية الفعاليات الحكومية والخاصة تتجاوز 2.2 مليون ريال8 سبتمبر 2026 14:43آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 14:49 سيارات الإسعاف تنقل أحد المصابين أأالرياض:سليمان العنزيسيارات الاسعافالهلال الاحمرالهلال الاحمر السعوديهيئة الهلال الاحمر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بإطلاق النار عليهتدريب "سفراء الإعلام الدوليين" على الكاريزما وفنون الحضوروصول 250 معتمرًا إفريقيًا إلى مكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمينتحويل الدراسة والعمل "عن بُعد" بجامعة الطائف