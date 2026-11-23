الرئيسية/محليات45 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال شهرتضمنت إجراء 34 مليون عملية استعراض للوثائق عبر محفظة الوثائق الرقمية23 نوفمبر 2026 17:3445 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال شهرأأالرياض:أخبار 24الادارة العامة للمرورمحفظة الوثائق الرقميةتقارير أبشرالمواطنين والمقيمينالخدمات الإلكترونيةالعمليات الإلكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمير جازان يتسلّم شهادة "غينيس" لإنجاز "تجمع جازان" "الصحة" تنفي إلغاء خدمة "وصفتي" وتؤكد استمرارها وتطويرها"التخصصي" يكرّم 41 عالمًا أدرجوا بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% عالميًااليوسف يطلق مكتب إدارة القيمة المستدامة بالنيابة العامة