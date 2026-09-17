الرئيسية/محليات5 آلاف منتج يعززون حضور قطاع الصيد والرماية يعزز الحضور الدولي مشاركة 181 علامة تجارية عالمية17 سبتمبر 2026 05:02آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 05:02منطقة أسلحة الصيد والذخائر بمعرض الصقور والصيد السعودي الدوليأأالرياض:أخبار 24الاسلحةمعرض الصقور والصيدالصيدالفعالياتالمركز الوطني للصقورالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أمير المدينة": ينبع ستشهد السنوات المقبلة مزيدًا من التطور وزير الإعلام يطلق "مهرجان ليونز الرياض"مدير حرس الحدود يشهد تخريج 2457 خريجًا من الدورة الـ44أمر ملكي بتمديد خدمة أمير القصيم