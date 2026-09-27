الرئيسية/محليات5 طلبة يمثلون المملكة في أولمبياد الفلك والفيزياء بفيتنامالمنتخب السعودي ينافس طلبة من أكثر من 60 دولة27 سبتمبر 2026 10:03آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 10:03الطلاب السعوديون المشاركون في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي 2026 بفيتنامأأالرياض:أخبار 24فيتناممؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستدعاء 391 مركبة "جيب شيروكي" لخلل في مراقبة ضغط الإطاراتتوقعات بأمطار على جازان وعسير والباحة ومكةجامعة الملك فيصل تواصل تقدمها العالمياعتماد 14 برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالقطاع البحري