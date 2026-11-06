الرئيسية/محليات5 مركبات ومسؤول سلامة لترخيص النقل ذاتي القيادةالترخيص لمدة 3 سنوات.. و10 أعوام العمر التشغيلي للسيارة6 نوفمبر 2026 16:34آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 16:34سيارة ذاتية القيادة تخضع لاختبارات هيئة النقلأأالرياض:أخبار 24المركبات ذاتية القيادةالهيئة العامة للنقلأم القرىالقيادة الذاتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمعهد ملكي يوثق التراث الثقافي ويدعم الأنثروبولوجيامدّ العمر التشغيلي لسيارات الأجرة حتى يونيو 2027الأرصاد: حالة مطرية بمعظم المناطق تستمر حتى الثلاثاء"المعيوف" رئيسًا للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالإجماع