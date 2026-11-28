الرئيسية/محليات5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026" حققتها 5 معلمات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير28 نوفمبر 2026 17:25آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 17:25المعلمة نوف بنت عبد الله الخبتي الفائزة بالميدالية الذهبيةأأعسير:أخبار 24عسيرتعليم عسيرمنطقة عسيرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا