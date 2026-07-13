الرئيسية/محليات50 ألفًا والسجن والترحيل عقوبة التأخر عن المغادرة عقب نهاية التأشيرة"الداخلية" تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود13 يوليو 2026 15:20آخر تحديث : 13 يوليو 2026 15:20مقر وزارة الداخلية في الرياضأأالرياض :أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملوزارة الداخليةمخالفي نظام امن الحدودترحيل المخالفينالعمالة المخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصاص من مواطن قتل آخر إثر خلاف بينهماتجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر "بلدي"أمير الرياض يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفةتوقعات بأمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة