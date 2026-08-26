الرئيسية/محلياتالباحة توثق 50 شجرة معمرة في المرحلة الأولى لحصر غطائها النباتيرصد أنواع نادرة ومهددة بالانقراض 26 أغسطس 2026 13:01آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 13:01أشجار معمرة في الباحةأأالباحة:أخبار 24حماية الغطاء النباتيالاشجارالباحةالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تواصل تميزها في الحوكمة بتحقيق 99.9%تكثيف الرقابة على حافلات النقل التعليمي مع بدء العام الدراسياختتام المزاد الدولي للصقور بمبيعات تتجاوز 33 مليون ريالتوقعات بأمطار على أجزاء من 5 مناطق