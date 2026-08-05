الرئيسية/محليات5.3 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري في يوليولتعزيز الامتثال للأنظمة في الأنشطة التجارية 5 أغسطس 2026 18:02آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 18:04جولات البرنامج الوطني لمكافحة التسترأأالرياض:أخبار 24المنشاتالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاريالفنادقمخالفات تجاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 مواطن ومواطنة للتبرع بالأعضاءأمانة العاصمة المقدسة تطلق مسابقة "بيوت خضراء"إصدار 5 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال يوليواكتشاف 100 موقع أثري بالدوادمي ضمن مشروع "عالية نجد"