الرئيسية/محليات56 مليون ريال لتطوير خدمات 804 مساجد بعدد من المناطق رفع كفاءة أعمال الصيانة والمحافظة على جاهزية المساجد ومرافقها15 سبتمبر 2026 13:13آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 13:13وزير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخأأالرياض :أخبار 24وزارة الشؤون الإسلاميةالنظافةالمساجدالجوامعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيراً بحق مقيم ارتكب جرائم إرهابية بالقصيم"الوزراء": أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس"الأرصاد": أمطار متوقعة على 6 مناطقتحديد آخر موعد لتسجيل اختبار القدرات في المدينة