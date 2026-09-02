الرئيسية/محليات60 % من مشاريع تحلية المياه الكبرى نفذها مقاولون سعوديونإنفاق قطاع المياه 20 مليار ريال خلال النصف الأول من 20262 سبتمبر 2026 21:08آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 21:54إنجازات منظومة المياهأأالرياض:أخبار 24المياهتحلية المياهالابتكاراتالهيئة السعودية للمياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"الأرصاد" لـ"أخبار 24": قراءتنا للطقس لا ترتبط بـ"نجم سهيل" "المواصفات": الإلزام ببطاقة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات أول أكتوبر87 ألف جولة رقابية على مساجد الرياض في أغسطس6 اتفاقيات لبناء وترميم مساكن أسر القصيم بـ41 مليون ريال