الرئيسية/محليات60 يومًا على إلزام المقاولين بالاعتماد الفنيتقييم المنشآت يتوزع على القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة 55%1 نوفمبر 2026 14:03آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 14:32واجهة مبنى مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضأأالرياض:أخبار 24المقاولينالبنية التحتيةمشاريعمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةفتح التقديم لبرنامج "سار" للابتعاث المبتدئ بالتوظيف40 ألف جولة رقابية لمتابعة تخفيضات الخريف14.5 مليون مستفيد من التأمين الصحي والتعاملات تتجاوز ملياري ريال98.6 % من السعوديين ينفذون خدماتهم الحكومية إلكترونيًا