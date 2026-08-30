الرئيسية/محليات7 ملايين متر2 من الأراضي البيضاء في عسير تدخل مسارات التطوير1.5 مليون متر مربع تم تطويرها و5.5 ملايين قيد التطوير30 أغسطس 2026 11:30آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 11:52الأراضي البيضاءأأأبها:أخبار 24رسوم الاراضي البيضاءالاراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانمنطقة عسيرالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق خدمة تصاريح الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة إلكترونيًا"أبشر" تطرح لوحات مميزة بالتزامن مع "ليب 2026"المملكة تتصدر إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة عالميًاانتظام الدراسة بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف